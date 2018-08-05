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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.08.2018 - 20:25, Son Güncelleme:

Avrupa yanıyor! Son yılların en sıcak yazı

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Avrupa yanıyor! Son yılların en sıcak yazı

İspanya'da sıcak hava yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Almanya'da ise son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimi hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 37 yıllık sıcaklık rekoru kırılırken, ülkenin güney bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor. 

Termometrelerin dün 45'i gördüğü İspanya'nın güneyinde, sıcaklık bugün itibarıyla düşmeye başlasa da halen hayatı olumsuz etkiliyor. 

Sıcak havanın etkisi altındaki kentler arasında Türk turistlerin de ziyaret ettiği Endülüs bölgesindeki Sevilla, Cordoba ve Granada da bulunuyor. 

Bu arada, Barselona'da evsiz olduğu belirtlilen orta yaşlardaki bir kişinin de ölmesiyle sıcak hava yüzünden İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. 

Daha önce de Murcia'da yol inşaatında çalışan 48 yaşındaki bir işçi ile kendi çiftliğinde tarım işi yapan 78 yaşındaki bir emekli hayatını kaybetmişti. 

PORTEKİZ 
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Portekiz'in başkenti Lizbon'da 37 yıllık sıcaklık rekoru kırılırken, ülkenin güney bölgesinde çıkan orman yangılarıyla mücadele de devam ediyor. 

Portekiz Meteoroloji Servisine göre, dün başkent Lizbon'da termometreler 44'ü görerek, 1981'de ölçülen 43 derece geçildi. 

Ülkede bu sene en yüksek sıcaklık ise 46,8 ile ülkenin ortasındaki Alvega'da ölçüldü. Portekiz'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık, 47,4 ile 2003 yılında kaydedilmişti. 

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı İber Yarımadası'ndaki sıcaklıklar, orman yangınlarını da tetikledi. 

ORMAN YANGINI 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Ülkenin güneyindeki turistik Algarve bölgesinde 3 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangına 800 itfaiyeci ve 12 uçakla müdahale ediliyor. 

Bin hektardan fazla ormanın kül olduğu yangının söndürme çalışmalarına 130 asker de katılıyor. Yangın dolayısıyla 100'den fazla köylü bölgeden tahliye edildi. 
Can kaybının olmadığı yangında, ev önlerinde ve yollarda kalan bazı araçlar zarar gördü. 

Portekiz'de geçen sene orman yangınlarında 114 kişi hayatını kaybetmişti.

ALMANYA'DA SICAK HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Ülkede 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar kurudu, nehir ve göllerin su seviyeleri düştü. Yetkililer, tarım ürünleri hasadında yüzde 20'ye varan ciddi düşüşler olduğunu kaydetti. 

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) gelecek günlerde ülke genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, çarşamba günü sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu. 

Elbe Nehri'nde suyun çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombası, mayın ve diğer patlayıcı maddeler gün yüzüne çıktı. Nehirde son bir hafta içinde 5 farklı patlamamış maddenin bulunduğu bildirildi. 

Ren Nehri'nin su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı büyük ticari gemilerin geçişine kısıtlama getirildiği, nehirde oksijen miktarının azalması dolayısıyla balık ölümlerinin arttığı aktarıldı. 

Nehrin geçtiği Düsseldorf ve Köln kentlerinde suyun çekilmesi nedeniyle nehir kenarları kurudu. Tatile gidemeyen ya da sıcak havayı değerlendirmek isteyen çevre sakinlerinin ise nehir kenarında güneşlendiği gözlendi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.08.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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