Avrupa yanıyor
Son 70 yılın en sıcak nisan ayını yaşayan İngiltere’de sıcaklar perşembe günü 29.1 dereceyi buldu. Bu, 1949 yılındaki 29.4 dereceden beri ölçülen en yüksek sıcaklık.
Fransa da sıcak hava dalgasından nasibini almış durumda. 27.7 derecelik hava sıcaklığı 1949 yılından beri nisan ayındaki en yüksek seviye.
Belçika ve Almanya’nın batısında da sıcaklıklar 11 ila 16 derece arasında değişerek mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Londra Maratonu’nun düzenleneceği pazar günü hava sıcaklığının 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu, tarihte Londra Maratonu’nun koşulacağı en sıcak gün olacak. Daha önce 2007’de 22.2 derece sıcaklıkta maraton koşulmuştu. Maratona katılmak isteyenlere hava sıcaklığını göz önüne alarak giyinmeleri tavsiye edildi.
Avrupa’da ölçülen bu dereceler, sadece 6 hafta önce kıtanın büyük kısmını etkisi altına alan dondurucu soğuklarla da ciddi bir tezat oluşturuyor.
Birçok Avrupa ülkesi, “Doğudan gelen canavar” diye anılan soğuk hava kütlesinin etkisiyle aşırı kar yağışı ve buzlanmalarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle