Avrupa ülkeleri Guaido'yu tanıdıklarını duyurdu
Fransa, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden peş peşe Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını bildiren açıklamalar geliyor.
Avrupa ülkeleri İngiltere, İspanya, Fransa ve İsveç, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nin de aynı kararı bugün alması bekleniyor.
İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.
İngiltere de Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
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