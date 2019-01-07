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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
07.01.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Avrupa ülkeleri çok sayıda göçmeni günlerdir denizde tutuyor

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Avrupa ülkeleri çok sayıda göçmeni günlerdir denizde tutuyor

Avrupa ülkelerinin liman açmayı reddetmesi nedeniyle günlerdir Akdeniz'de bekletilen 49 göçmen için Papa'dan Avrupalı liderlere çağrı geldi.

Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya isteyen göçmenlerin 32'si Sea-Watch 3 gemisinde 17 gündür, 17'si de Sea Eye gemisinde yaklaşık 10 gündür güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

İtalya'nın göç karşıtı sağ-popülist hükümeti liman taleplerini reddederek göçmenlerin Malta'ya daha yakın olduğunu ve bu ülkeye götürülmeleri gerektiğini öne sürüyor. Malta da gemilerin kendi limanlarına yanaşmasına onay vermezken gemilerin karasularına girişine yalnızca kötü hava koşulları sırasında açık denizde kalmamaları için izin verdi.

49 göçmenin günlerdir kış şartlarında denizde bekletilmesi İtalya'da bazı belediye başkanları ve Katolik Kilisesi'nden din adamları tarafından hükümetin sert şekilde eleştirilmesine neden oldu.

Aralarında Napoli ve Palermo'nun da bulunduğu bazı kentlerin belediye başkanları hükümete isyan ederek "Bizim limanlarımız göçmenlere açık" mesajı verdi; ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın liman açmaya onay vermemesi nedeniyle bu mesaj gerçeğe dönüşemiyor.

Avrupa ülkeleri çok sayıda göçmeni günlerdir denizde tutuyor

PAPA'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Son olarak Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, herhangi bir ülkenin adını zikretmeden tüm Avrupalı liderlere bu 49 kişiye yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Papa dünkü Pazar duası sırasında "Akdeniz'de kurtarılan 49 kişi günlerdir iki sivil toplum kuruluşunun gemilerinde güvenli liman arıyorlar. Avrupalı liderlere, bu insanlarla somut dayanışma göstermeleri için yürekten çağrı yapıyorum" dedi.

Papa bugün de Vatikan'daki yabancı büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada "yoksulluktan, her türlü şiddet ve zulümden, doğal afetlerden, iklimsel değişikliklerden" dolayı göç etmeye mecbur kalanlara yardım eli uzatılmasını istedi.

Papa'nın bu çağrısının ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Papa Francesco'nun, mümkün olan en kısa sürede bir çıkış yolu bulunması için yaptığı açık çağrıyı olumlu karşılıyoruz" dedi.

Komisyon Sözcüsü ayrıca, Sea Watch ve Sea Eye gemilerindeki göçmenler konusunda çözüm bulabilmek için yoğun bir telefon trafiği içinde olduklarını da belirtti.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında 49 göçmen için müzakereler sürerken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 15 kişilik bir grubu kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

ALMANYA GÖÇMENLERİ KABUL ETMEYE HAZIR

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert de bugün yaptığı açıklamada "iki gemideki göçmenlerin kabulüne katkıda bulunmaya hazır olduklarını" belirtti.

Hollanda'ya kayıtlı olan ancak Alman bir insani yardım grubu tarafından işletilen Sea-Watch 3 gemisinde görev yapan Doktor Frank Dörner ise dün yaptığı açıklamada "Gemideki durum her geçen gün daha da güçleşiyor" diyerek en kısa sürede bir çözüm bulunması çağrısı yaptı. "İnsanlar bizim gemimize ulaştığında zaten travmatize olmuş haldeydi" diyen Doktor Dörner, şimdi de günlerdir süren belirsizlik yüzünden bu kişilerin yaşadığı stres ve sağlık sorunlarının daha da arttığını vurguladı.

 

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