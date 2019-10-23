‘Avrupa Türkiye’ye müteşekkir olmalı’
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye’nin askeri harekâtının bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı.
Kalın, “Avrupa’nın Türkiye’ye bu konuda müteşekkir olması gerekir” dedi. Silah ambargosunun, Türkiye’yi teröre karşı mücadele etmekten caydıramayacağını belirten Kalın, “Avrupalı dostlarımızın bize burada daha fazla destek vermesi gerekir. Halkımız arasında Avrupa’nın, Türkiye’den yana değil, teröristlerden yana durduğu izlenimi büyüyor” dedi. ”
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