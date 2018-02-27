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    Avrupa topu Polonya’ya attı

    AA
    27.02.2018 - 19:35 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Polonya’daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu yineledi. Timmermans, ”Polonya’daki yargı reformuna ilişkin Varşova yönetimiyle diyalog içindeyiz ancak bundan sonraki adımlar Polonya tarafının vereceği yanıta bağlı” dedi.

    AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekaterina Zaharieva ile AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi. Timmermans, Polonya’daki yargı reformuna ilişkin, Varşova yönetimiyle diyalog içinde olduklarını belirterek, “Ancak, bundan sonraki adımlar Polonya tarafının vereceği yanıta bağlı” dedi. 

    Diyalogun sadece sonuç doğurduğunda işe yaradığına dikkati çeken Timmermans, AB Komisyonunun Polonya’daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğuna dair düşüncesini koruduğunu, Polonya’dan kendilerine kısa süre içerisinde yanıt geleceğini umduğunu söyledi.
    Zaharieva da AB Komisyonunun Polonya’ya yönelik 7. madde prosedürünü yürürlüğe koymasının bir karar anlamına gelmediğini vurguladı.

    JUNCKER BAŞBAKANLA GÖRÜŞECEK
    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Polonya’daki yargı reformunu görüşmek için 8 Mart’ta Brüksel’de bir araya gelmesi öngörülüyor.
    Timmermans, geçen yıl 20 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “AB Komisyonu olarak Polonya’da hukukun üstünlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna vardık. AB Komisyonu olarak Polonya’ya yönelik 7’nci madde prosedürünü yürürlüğe koymaya karar verdik” demişti.
    AB Komisyonu, Polonya’daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu ileri sürüyor.

    Etiketler: polonya yargı reformu , Avrupa Birliği , avrupadan haberler
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