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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
10.05.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Avrupa şirketlerinde İran alarmı!

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa şirketlerinde İran alarmı!

İRAN ile nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 sonrasında Avrupa şirketlerinin bu ülkedeki yatırımlarında patlama yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadan çekilme ve en yüksek düzeyde yaptırım uygulama kararı alıp İran ile iş yapan şirketlere altı ay süre vermesi ise Avrupa şirketlerinde ciddi kaygıya neden oldu. Özellikle, son dönemde İran’a yatırım konusunda öncü konumda olan ve 300 kadar şirketi İran ile iş yapan Fransa, ekonomik çıkarlarını korumak için alarma geçti.

ABD’nin yaptırımları devreye sokması halinde bunlara uymamak opsiyon olarak görülmüyor. Bu yaklaşımın daha şimdiden olası opsiyonlar dışında tutulmasında BNP-Paribas örneğinin önemli etkisi var. Fransa’nın önemli bankalarından BNP-Paribas’ya, İran’a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle 2014’te 9 milyar dolar tutarında ceza kesilmişti. Tahran ile çok önemli yatırım anlaşmaları imzalayan Fransız şirketlerinin yanı sıra 2014’te 500 milyon Euro olan Fransa’dan İran’a ihracat 2017’de 1.5 milyar Euro seviyesine yükseldi. Trump’ın kararı sonrasında Fransa Ekonomi Bakanlığı, şirketlerinin çıkarlarının zarar görmesini engelleme amaçlı çalışma başlattı.

Kongre onayından da geçmesi gereken olası yaptırımlardan en fazla etkilenmesi beklenen Avrupa şirketlerinin başını Airbus çekiyor. Şirket, 2016’da İran ile yüz uçaklık satış anlaşması imzalamıştı. Sözleşmelerin toplam tutarı ise yaklaşık 18 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Olası yaptırımlar konusunda Airbus’ın en önemli sıkıntısı, satışa konu olan uçakların parçalarının yaklaşık yüzde 10’unun ABD’den geliyor olması.

Otomobil sektörünün önde gelen Avrupalı markalarının, özellikle de Fransızların, sıkıntı yaşaması gündemde. Fransız PSA grubunun İran Khodro ile ortak üretimi var. Renault ise yaptırımların kalkmasının ardından yılda yaklaşık 160 bin araç üretimi için 780 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı. Alman Mercedes-Benz’in de İran ile anlaşmaları var.

Yaptırımlardan etkilenmesi beklenen sektörlerden biri de telekomünikasyon. Özellikle İran’ın internet altyapısını modernleştirmek için İranlı şirket HiWEB ile ortaklığa giden Vodafone’un sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.

Şu aşamada net pozisyon açıklamaktan kaçınan şirketlerin nihai tutumlarında Trump’ın verdiği süre içinde ilgili hükümetlerin Washington ile yapacağı pazarlıklar sonrası takınacakları resmi tavır ve Avrupa Birliği’nin ortak pozisyonu belirleyici olacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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