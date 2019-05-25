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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa seçimini yap, iklimi koru

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Avrupa seçimini yap, iklimi koru

İSVEÇLİ öğrenci Greta Thunberg’in (16) geçen ağustos ayında İsveç parlamento binasının önünde “İklim için okul boykotu” yazılı pankartla oturmasının ardından başlayan iklim protestoları, domino etkisiyle devam ediyor.

Dün, 15 Mart’ta 1.6 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen İklim Grevi’nin ikinci ayağı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 125 ülkenin 1.600 şehrinde gerçekleştirildi. Dünkü eylemler, bugünlerde tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Yeni Zelanda ve Avustralya’da başlayıp tüm dünyaya yayıldı. Eylemin organizatörleri, 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini ‘iklim koruma seçimine’ dönüştürme çağrısı yaptı.

HÜKÜMETLER YAVAŞ

Aylardır cuma günleri okula gitmeyerek Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) eylemlerini yürüten öğrenciler ise politikacıları ve büyük şirketleri küresel iklim değişikliğine karşı acil önlem almaya teşvik etmeyi hedefliyor. Aktivistler, son aylarda iklim konusunda artan büyük ‘farkındalığa’ rağmen, hükümetlerin önlem almada yavaş kaldığını belirtiyor. Geçen hafta Antarktika’da yapılan son incelemelerde kıtanın buz örtüsünün sanılandan ve korkulandan çok daha hızlı şekilde eridiği tespit edilmiş ve kıtanın batısındaki buz tabakasının yaklaşık dörtte birinde erime ve incelme gözlenmişti. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) hazırladığı “Küresel Enerji ve Karbondioksit Emisyonları Statü Raporu”na göre geçtiğimiz yıl karbon emisyonu da rekor seviyeye ulaştı.

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