Avrupa seçimini yap, iklimi koru
İSVEÇLİ öğrenci Greta Thunberg’in (16) geçen ağustos ayında İsveç parlamento binasının önünde “İklim için okul boykotu” yazılı pankartla oturmasının ardından başlayan iklim protestoları, domino etkisiyle devam ediyor.
Dün, 15 Mart’ta 1.6 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen İklim Grevi’nin ikinci ayağı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 125 ülkenin 1.600 şehrinde gerçekleştirildi. Dünkü eylemler, bugünlerde tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Yeni Zelanda ve Avustralya’da başlayıp tüm dünyaya yayıldı. Eylemin organizatörleri, 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini ‘iklim koruma seçimine’ dönüştürme çağrısı yaptı.
HÜKÜMETLER YAVAŞ
Aylardır cuma günleri okula gitmeyerek Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) eylemlerini yürüten öğrenciler ise politikacıları ve büyük şirketleri küresel iklim değişikliğine karşı acil önlem almaya teşvik etmeyi hedefliyor. Aktivistler, son aylarda iklim konusunda artan büyük ‘farkındalığa’ rağmen, hükümetlerin önlem almada yavaş kaldığını belirtiyor. Geçen hafta Antarktika’da yapılan son incelemelerde kıtanın buz örtüsünün sanılandan ve korkulandan çok daha hızlı şekilde eridiği tespit edilmiş ve kıtanın batısındaki buz tabakasının yaklaşık dörtte birinde erime ve incelme gözlenmişti. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) hazırladığı “Küresel Enerji ve Karbondioksit Emisyonları Statü Raporu”na göre geçtiğimiz yıl karbon emisyonu da rekor seviyeye ulaştı.
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