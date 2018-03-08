Avrupa polisine Belçikalı müdür

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, De Bolle’nin 4 yıllık bir dönem için Europol direktörlüğüne atandığını belirtildi.

Europol’un idari işleri ve personel yönetiminden sorumlu olacak De Bolle’nin, teşkilat yönetim kurulu tarafından sunulan listeden seçildiği, Avrupa Parlamentosu’nun olumlu görüş bildirmesinin ardından Konsey’in onayıyla atandığı kaydedildi.

Görevini 1 Mayıs’ta İngiliz Rob Wainwright’tan devralacak De Bolle, halihazırda Belçika Federal Polisi’nin genel sekteri olarak görev yapıyor.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Europol, 1998’den bu yana binden fazla personeliyle istihbarat toplamayı, uluslararası organize suçlar ve terörizmle mücadele etmeyi amaçlıyor. Teşkilat, üye ülkelerin onayı olmadan faaliyet gösteremiyor.