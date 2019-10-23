Avrupa Parlamentosu’nun gündemi Türkiye
SURİYE’nin kuzeydoğusundaki gelişmeler nedeniyle Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) gündeminden düşmüyor.
Geçen hafta yapılan Avrupa Birliği zirvesinin sonuçlarının değerlendirildiği oturumda konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’ye yönelik çekilme çağrısını yineledi. Tusk’un, ABD ile Türkiye arasında varılan uzlaşı gereği operasyona verilen arayı, ‘sözde ateşkes’ olarak nitelemesi dikkat çekti.
TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR
“Hiç kimse sözde ateşkese kanmadı” diyen Tusk, “Türkiye askeri operasyonunu tamamen bitirmeli, güçlerini çekmeli ve uluslararası insani hukuka saygı göstermeli” ifadelerini kullandı. İzlenecek başka bir yolun insanların acı çekmesi, DEAŞ’ın zaferi ve Avrupa’nın güvenliğine tehdit anlamına geleceği Tusk’un vurguları arasında yer aldı. AP’deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) lideri Manfred Weber de Türkiye’yi saldırgan olmakla itham ederek, AB’den ekonomik önlemler almasını talep etti.
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