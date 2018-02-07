Avrupa Parlamentosu’nu dolandırmışlar

Alman Bild gazetesine göre, kimi milletvekilleri bürosunda danışman çalıştırdıkları iddiasıyla ayda 24 bin 526 Euro AP bütçesinden haksız yere alırken, kimileri de çıkmadıkları geziler için harcırah aldı. AP Genel Sekreterliği’nce yapılan açıklamada 2016 yılında AP bütçesinde hiç çalışmayan yedi danışman için aylık 24 bin 526 Euro ödendi. Genel sekreterlik durumu fark edince haksız ödenen 1 milyon 100 bin Euro’yu geri talep etti. 79 milletvekili ise çıkmadıkları geziler için 216 kez haksız harcırah aldı. AP’yi dolandıran milletvekillerinin isimleri, ülkeleri ve ait oldukları grup ile ilgili bilgi paylaşılmadı.