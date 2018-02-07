Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Avrupa Parlamentosu’nu dolandırmışlar

    Avrupa Parlamentosu’nu dolandırmışlar

    Ali VARLI/ BERLİN
    07.02.2018 - 01:35 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Parlamentosu (AP) kendi milletvekilleri tarafından dolandırıldı. Milletvekillerinin yapmadıkları harcamalar ve çalışmayan danışmanları için AP bütçesinden haksız yere para aldıkları ortaya çıktı.

    Alman Bild gazetesine göre, kimi milletvekilleri bürosunda danışman çalıştırdıkları iddiasıyla ayda 24 bin 526 Euro AP bütçesinden haksız yere alırken, kimileri de çıkmadıkları geziler için harcırah aldı. AP Genel Sekreterliği’nce yapılan açıklamada 2016 yılında AP bütçesinde hiç çalışmayan yedi danışman için aylık 24 bin 526 Euro ödendi. Genel sekreterlik durumu fark edince haksız ödenen 1 milyon 100 bin Euro’yu geri talep etti. 79 milletvekili ise çıkmadıkları geziler için 216 kez haksız harcırah aldı. AP’yi dolandıran milletvekillerinin isimleri, ülkeleri ve ait oldukları grup ile ilgili bilgi paylaşılmadı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , AVRUPA Parlamentosu , dolandırma
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri