Avrupa Parlamentosu’na yine İtalyan başkan
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni başkanı Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu üyesi İtalyan David-Maria Sassoli (63) oldu. Strasbourg’da toplanan AP Genel Kurulu’nda iki turda tamamlanan oylamada geçerli 667 oyun 345’ini alarak rakiplerine fark atan Sassoli, görevi selefi Hıristiyan Demokrat İtalyan parlamenter Antonio Tajani’den devraldı. Oylamada, muhafazakâr Çek parlamenter Jan Zahradil 160, Yeşiller Grubu Başkanı Alman Ska Keller 119, Birleşik Sol’un adayı İspanyol Sira Rego ise 43 oy aldı. Sassoli’nin seçilmesiyle AP başkanlığı sağdan sola geçti.
TÜRKİYE’YE BAKIŞI
Tajani gibi eski bir gazeteci olan Sassoli, Türkiye konusunda geleneksel sosyal demokrat çizgiye sahip. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye önem veren ve gerektiğinde eksikleri eleştirmekten kaçınmayan Sassoli, Türkiye konusundaki son mesajını İstanbul seçimlerinin tekrarlandığı 23 Haziran’da verdi. Sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medyadan mesaj atan İtalyan siyasetçi, “İmamoğlu için tarihi bir zafer” diyerek Türk demokrasisini övmüştü. Aşırı sağcılara ve popülistlere karşı sert tutumuyla da tanınan ve bu bağlamda başta İçişleri Bakanı Matteo Salvini olmak üzere İtalya’daki koalisyon hükümetini her fırsatta eleştiren Sassoli, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, aşırı milliyetçiliği ‘virüs’ olarak niteledi. AB’ye de göç kuralları ve sığınma politikasında reform çağrısı yapan Sassoli, 2009’dan bu yana AP üyesi.
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