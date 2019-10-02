Avrupa Parlamentosu ile yeni kriz kapıda
AVRUPA Birliği ile Türkiye arasındaki en önemli diyalog mekanizmalarından biri olan ancak son yıllarda sürekli gerginliklerle gündeme gelen Karma Parlamento Komisyonu (KPK) yine bir kriz riskiyle karşı karşıya.
Terör örgütü PKK’ya açık desteğiyle tanınan Alman parlamenter Özlem Demirel’in geçen hafta Başkan Yardımcısı seçilmesinin KPK’nın işleyişini kilitleyebileceği yorumları öne çıkıyor.
KPK, Avrupa kanadının güneydoğudaki gelişmelere yönelik yaklaşımına Türk kanadının tepki göstermesi nedeniyle yaklaşık üç yıl toplanamamıştı. Terörle mücadelenin çok hassas olduğu bir dönemde, Demirel’in görevi gereği KPK Başkanlık Divanı’nda da yer olacak olmasına Türk kanadının olumlu yaklaşmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Eş Başkan Alman parlamenter Sergey Lagodinsky ile diğer Başkan Yardımcısı Türk kökenli Bulgar parlamenter İlhan Küçük’ün dengeleyici rol üstlenmesi beklense de KPK’nın düzenli işleyip işlemeyeceği büyük ölçüde Türk kanadının tutumuna bağlı olacak.
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