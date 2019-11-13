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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa panikte: Eyvah! DEAŞ'lım geliyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr

Yıllardır DEAŞ’lıların iadesi konusunda hiçbir şey yapmayan Avrupa, Türkiye harekete geçince büyük paniğe kapıldı.

Türkiye'nin yabancı uyruklu DEAŞ üyelerini vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlaması Avrupa ülkelerinde hareketliliğe neden oldu. Şu ana kadar yakalanan DEAŞ üyelerini kabul etme konusunda oldukça isteksiz bir tavır içinde olan Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin hamlesi karşısında fazla bir manevra alanına sahip değil. Fransa ve Almanya gibi, çok sayıda vatandaşı DEAŞ’a katılmış ülkeler Ankara ile işbirliği içinde hareket ediyor. Asıl soru işaretini ise DEAŞ için savaşan kişileri vatandaşlıktan çıkarma yoluna giden İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin tavrı oluşturuyor.

FRANSA: Konuyu ulusal güvenlik sorunu olarak gören ve Türkiye’nin bu konuda oyun oynamadığının farkında olan Fransa, iki ülke arasında 2014’te imzalanan ve iade öncesinde bilgilendirme yapılmasına dayanan Cazeneuve Protokolü’ne bağlı kalmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Paris, toplu dönüşlere net şekilde karşı. Aşırı sağ ise konuyu şimdiden propaganda unsuru haline getirdi.

ALMANYA: Almanya da Türkiye tarafından sınır dışı edilen vatandaşlarını geri çevirmeyeceğini açıkladı ancak gönderilenlerin DEAŞ üyeliği konusunda detaylı dosya talebi söz konusu.

DİĞER ÜLKELER: Küçük ülkelerde ise yakalanan DEAŞ üyelerinin yakalandıkları yerde yargılanması yönündeki yaklaşım korunuyor. Türkiye’nin ilk iadelerden birini yaptığı Danimarka bu ülkeler arasında. Vatandaşlarını kabul etmeme ‘lüksü’ bulunmayan bu ülkelerin pozisyonlarını yeni duruma uygun hale getirmeleri bekleniyor.

AB DEVRE DIŞI

Paris Barış Forumu’nda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Herkes bu insanları birbirine karşı kullanmaya başlarsa serbest kalan ve tehlikeli şeyler yapan teröristler göreceğiz” dedi. Avrupa Birliği de bir yıl önce üye ülkelere koordine hareket önerisinde bulundu ancak başkentlerden olumlu bir dönüş olmadı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konunun tamamen üye ülkelerin yetki alanında olduğunu söyledi.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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