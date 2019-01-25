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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Avrupa Ordusu’ Türkiye’siz olmaz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Avrupa Ordusu’ Türkiye’siz olmaz

Almanya ile Fransa’nın 1963’te imzaladıkları dostluk anlaşmasını daha da ileriye götüren Merkel’in ‘Avrupa Ordusu’na doğru atılmış bir adım’ olarak nitelediği Aachen Anlaşması’nı, Türkiye “yakından ve ilgiyle” takibe aldı.

Ankara, Merkel’in ifade ettiği, ‘Avrupa Ordusu’na yönelik gayretlerin şeffaf şekilde yürütülmesine büyük önem veriyor. Ankara’nın, ‘Avrupa Ordusu’ ile ilgili en önemli talebinin, “Bu sürecin NATO ile tamamlayıcı şekilde sürdürülmesi ve Türkiye gibi Avrupalı ülkelerin de katılımına açık olması” olduğu vurgulandı.

AVRUPA SAVUNMASI

‘Avrupa Ordusu’ kurulması çağrılarının bir süredir yapıldığına dikkat çeken üst düzey bir kaynak, konuya Türkiye’nin nasıl yaklaştığına dair Hürriyet’e şu değerlendirmede bulundu: “Elbette Avrupa Birliği’nin (AB), Avrupa güvenliğini ve savunmasını güçlendirmeye yönelik gayretleri Avrupa savunmasının ayrılmaz bir parçası olarak Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Siyasi niteliği ön planda olan bu çağrıların hayata ne ölçüde geçeceğini tabiatıyla zaman gösterecektir. Her durumda, AB’nin gayretlerini kapsayıcı ve şeffaf şekilde ilerletmesi, hem AB’nin hem de Türkiye’nin ortak çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine yaptığı kritik katkılar ışığında, AB’nin ülkemizle angajmanını artırması makul ve doğal bir harekât tarzıdır. Çalışmaların NATO’yla tamamlayıcı şekilde sürdürülmesi ve Türkiye gibi Avrupalı ülkelerin de katılımına açık olması önem arz etmektedir.”

‘Avrupa Ordusu’ Türkiye’siz olmaz

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Askeri kulislerde de ‘Avrupa Ordusu’ ile ilgili söylemlerin yeni olduğuna dikkat çekilerek, Avrupa’nın böyle bir süreçte kıtanın güvenliği açısından stratejik öneme sahip Türkiye’yi dışarıda tutmasının doğru bir yaklaşım olmayacağının herkes tarafından bilinmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin hem Yugoslavya içsavaşı ve sonrasındaki süreç, hem de Ortadoğu kaynaklı mülteci sorununda güvenlik anlamında aldığı önlem ve yaptığı katkılara dikkat çekildi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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