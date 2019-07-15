‘Avrupa Ordusu’ mesajı
FRANSA’nın ulusal bayramı Bastille Günü askeri geçit töreni dün başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla gerçekleşti.
Geçiş töreninde geçen sene ‘Avrupa ordusu’nun ilk adımı olarak oluşturulan Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne (EI2) üye 10 Avrupa ülkesinin bayraklarının sallanması dikkat çekti.
AFP, bu yılki Bastille Günü törenlerinin Avrupa’daki savunma işbirliğini vurguladığını yazdı. Törende 4 bin 300 asker, 196 askeri araç, 237 at, 69 uçak ve 39 helikopter yer aldı. Macron konuşmasında, “İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Avrupa hiç bu kadar önemli olmamıştı. NATO ile birlikte Avrupa’nın savunmasının inşası, Fransa için bir önceliktir” dedi. Paris’teki Bastille Hapishanesi’nin 14 Temmuz 1789’da basıldığı gün olan Bastille Günü, Fransız Devrimi’nin en kritik anlarından biri olarak görülüyor.
TÜFEKLE UÇTU
Törende Fransız girişimci Franky Zapata, motor yardımıyla havalanmaya yarayan “Flyboard” isimli aracıyla elinde otomatik tüfek tutarken gösteri sergiledi.
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