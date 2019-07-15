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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Avrupa Ordusu’ mesajı

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‘Avrupa Ordusu’ mesajı

FRANSA’nın ulusal bayramı Bastille Günü askeri geçit töreni dün başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla gerçekleşti.

Geçiş töreninde geçen sene ‘Avrupa ordusu’nun ilk adımı olarak oluşturulan Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne (EI2) üye 10 Avrupa ülkesinin bayraklarının sallanması dikkat çekti.

AFP, bu yılki Bastille Günü törenlerinin Avrupa’daki savunma işbirliğini vurguladığını yazdı. Törende 4 bin 300 asker, 196 askeri araç, 237 at, 69 uçak ve 39 helikopter yer aldı. Macron konuşmasında, “İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Avrupa hiç bu kadar önemli olmamıştı. NATO ile birlikte Avrupa’nın savunmasının inşası, Fransa için bir önceliktir” dedi. Paris’teki Bastille Hapishanesi’nin 14 Temmuz 1789’da basıldığı gün olan Bastille Günü, Fransız Devrimi’nin en kritik anlarından biri olarak görülüyor.

TÜFEKLE UÇTU

‘Avrupa Ordusu’ mesajı

Törende Fransız girişimci Franky Zapata, motor yardımıyla havalanmaya yarayan “Flyboard” isimli aracıyla elinde otomatik tüfek tutarken gösteri sergiledi.

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