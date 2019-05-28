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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Avrupa Konseyi'nden Suriye çağrısı

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Avrupa Konseyi'nden Suriye çağrısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Konsey'e üye ülkelere Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin çocuklarını acil şekilde geri kabul etmeleri çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Konsey'e üye ülkelere Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta yaşayan Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin çocuklarını acil şekilde geri kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Mijatovic, yaptığı yazılı açıklamada, Konsey'e üye ülkelerin temel yükümlülüklerinden birinin, Cenevre Konvansiyonu'nun öngördüğü gibi savaştan etkilenen çocukların korunması için mümkün olan tüm önlemleri almak olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyine üye ülkelere Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta yaşayan Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya gidenlerin çocuklarını ve annelerini acil şekilde geri kabul etmeleri çağrısında bulunan Mijatovic, ülkelerin, anneleri ülkeye geri aldıktan sonra uluslararası ve yerel hukuka uygun şekilde yargılayabileceğini ifade etti.

Mijatovic, bazı ülkelerin Suriye'de bulunan vatandaşlarını geri kabul ettiğini ve diğer ülkelerin de bunu en kısa zamanda yapmasını istedi.

Üye ülkelerden, bu çocuklara ülkeye döndüklerinde sağlık, sosyal ve psikolojik alanlarda yardım etmelerini de isteyen Mijatovic, söz konusu kampta aralarında üye ülkelerin vatandaşların da olduğu 73 bin kişinin yaşadığını ve Dünya Sağlık Örgütüne göre bu kişilerin tehlikeli koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Kampta kalanların yüzde 90'ının çocuk ve kadın olduğuna ve neredeyse sağlık hizmetlerine erişimi bulunmadığına dikkati çeken Mijatovic, 11 Nisan'da bu kampta yaşayan 249 kişinin yetersiz beslenme ve hastalıktan öldüğünü kaydetti.

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