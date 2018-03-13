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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerAvrupa Konseyi’nden kritik AYM uyarısı
Dünya Avrupa Konseyi’nden kritik AYM uyarısı
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Sıradaki Haber:ABD'de bombalı paketle bir saldırı daha

Dünya
13.03.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

Avrupa Konseyi’nden kritik AYM uyarısı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Konseyi’nden kritik AYM uyarısı

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen tutukluluk halleri süren gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında 20 Mart’ta açıklayacağı karar öncesinde Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’dan kritik uyarı geldi. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Jagland, AYM kararlarına uyulmaması halinde AİHM’nin devreye gireceği uyarısında bulundu.

Türkiye’de AYM’ye bireysel başvuru hakkının çok önemli olduğunun, AİHM’nin AK üyesi ülkelerdeki yargı unsurlarının yerine geçme durumunun söz konusu olmadığının altını çizen Jagland, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” dedi.

AİHM’nin 20 Mart’ta açıklayacağı karara dikkat çeken Jagland, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), Türkiye’yi hukukun üstünlüğü sınırlarının içinde tutup tutamayacağının tartışıldığı bir noktada önemli bir karar olacak” diye konuştu. Kararın nasıl çıkacağına bakmak gerekeceğini vurgulayan Jagland, AİHM’nin bağımsız, tarafsız şekilde ve içtihadına uygun hareket edeceğinden herkesin emin olması gerektiğini ifade etti. Jagland, Türkiye’yi hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında bazı sınırlar içinde tutma konusunda AİHS’nin en önemli unsur olmayı sürdürdüğünü belirtti.

OHAL İşlemleri İnceleme Konseyi’nin, AK’nin telkiniyle kurulduğunu belirten Jagland, şu ana kadar 107 bin başvuru yapıldığını hatırlatarak, “Çok ağır bir yük. Ne kadar süreceğini söylemem mümkün değil ama çalışabildikleri kadar hızlı çalışıyorlar” dedi. Jagland, bu mekanizmanın etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığına ancak emsal bir davada karar alacak AİHM’nin karar verebileceğini söyledi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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