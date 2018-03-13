Avrupa Konseyi’nden kritik AYM uyarısı
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen tutukluluk halleri süren gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında 20 Mart’ta açıklayacağı karar öncesinde Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’dan kritik uyarı geldi. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Jagland, AYM kararlarına uyulmaması halinde AİHM’nin devreye gireceği uyarısında bulundu.
Türkiye’de AYM’ye bireysel başvuru hakkının çok önemli olduğunun, AİHM’nin AK üyesi ülkelerdeki yargı unsurlarının yerine geçme durumunun söz konusu olmadığının altını çizen Jagland, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” dedi.
AİHM’nin 20 Mart’ta açıklayacağı karara dikkat çeken Jagland, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), Türkiye’yi hukukun üstünlüğü sınırlarının içinde tutup tutamayacağının tartışıldığı bir noktada önemli bir karar olacak” diye konuştu. Kararın nasıl çıkacağına bakmak gerekeceğini vurgulayan Jagland, AİHM’nin bağımsız, tarafsız şekilde ve içtihadına uygun hareket edeceğinden herkesin emin olması gerektiğini ifade etti. Jagland, Türkiye’yi hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında bazı sınırlar içinde tutma konusunda AİHS’nin en önemli unsur olmayı sürdürdüğünü belirtti.
OHAL İşlemleri İnceleme Konseyi’nin, AK’nin telkiniyle kurulduğunu belirten Jagland, şu ana kadar 107 bin başvuru yapıldığını hatırlatarak, “Çok ağır bir yük. Ne kadar süreceğini söylemem mümkün değil ama çalışabildikleri kadar hızlı çalışıyorlar” dedi. Jagland, bu mekanizmanın etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığına ancak emsal bir davada karar alacak AİHM’nin karar verebileceğini söyledi.
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