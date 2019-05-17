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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.05.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Avrupa Konseyi'nden dikkat çeken Rusya kararı

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Avrupa Konseyi'nden dikkat çeken Rusya kararı

Avrupa Konseyi, Rusya'ya Kırım'ı ilhakının ardından dondurulan oy hakkının yeniden verilmesinin yolunu açtı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin oy çokluğuyla kabul ettiği deklarasyonda, "Tüm üye devletler, Avrupa Konseyinin organları olan Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) eşit temelde temsil edilmelidir. (Yeni Avrupa Konseyi başkanının seçileceği) Haziran ayındaki Parlamenter Meclisi oturumuna tüm devletlerin katılımı memnuniyetle karşılanacaktır." ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Konsey kaynakları, söz konusu ifadelerin Rusya'nın yeni Avrupa Konseyi başkanının seçileceği hazirandaki Parlamenter Meclisi oturumuna davet edilmesi yönünde irade beyanı anlamına geldiğini ve son kararın AKPM tarafından alınacağını belirtti.

UKRAYNA'DAN TEPKİ

Ukrayna'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Dmytro Kuleba, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve 5 diğer ülke utanç verici bu deklarasyon aleyhinde oy kullandı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle AKPM'deki Rus heyetinin oy verme ve bazı temsil hakları elinden alınmıştı.

Deklarasyonda "Üye devletlerin temel yükümlülüklerinden biri bütçeye olan zorunlu katkılarını sunmaktır." vurgusu da yapıldı.

Rusya Avrupa Konseyi'nin yaptırımına tepki olarak, 2016'dan itibaren Konsey'e ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali vardı.

Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın oy hakkını yeniden verilmesini sağlayabilecek deklarasyona tepki gösteren Ukrayna, Helsinki'deki toplantıya dışişleri bakanı düzeyinde katılmama kararı almıştı.

FRANSA VE ALMANYA'DAN DESTEK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus mevkidaşı ile Helsinki'deki görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Rusya'yı (Avrupa Konseyi'nin) dışında tutmak çıkarımıza değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi'nin Rusya'ya ihtiyacı var. Üye olarak Rusya'nın haklarına saygı duymalıyız, Rusya da Konsey'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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