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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
17.04.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Avrupa Komisyonu Türkiye raporunu açıkladı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Komisyonu Türkiye raporunu açıkladı

AVRUPA Birliği Komisyonu, eski ismi İlerleme Raporu, yeni ismi ise Türkiye Ülke Raporu olan belgeyi yayımladı. Raporda, "AB Türkiye'den dev adımlarla uzaklaştı" ifadesi yer aldı. ABD, Türkiye'nin mültecilerin konusundaki faaliyetlerini 'olağanüstü' ifadesiyle övdü.

AB Komisyonu’nun geçen yıl hariç 1998’den bu yana her yıl düzenli olarak yayımladığı rapor, şu ana kadar Türkiye hakkında hazırlanmış eleştiri düzeyi en yüksek belge olma özelliğine sahip. Türkiye’nin, üyelik sürecine yönelik bağlılığını yinelemesine rağmen bunu uygulamalarla desteklememesinden yakınılan belgede, ‘AB’den uzaklaşama ve temel haklar ile hukukun üstünlüğünde gerileme’ mesajları öne çıkıyor. Bu mesajlara rağmen köprüleri atmama yaklaşımını koruyan AB Komisyonu, Türkiye’ye mevcut olumsuz eğilimi tersine çevirme çağrısı yapıyor.

Raporu açıklayan AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, “Türkiye, özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda AB’den dev adımlarla uzaklaşmayı sürdürdü” dedi. Türkiye’nin stratejik bir komşu olduğunu ve ortak çıkar alanlarında birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Üyeliğin büyük ölçüde Ankara’ya bağlı olduğu mesajını veren AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise ‘Türkiye’nin yerinin Avrupa’da ve adaylığının kesin olduğunu’ teyit etti.

Bazı medya organlarında AB Komisyonu’nun FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımlayacağına yönelik iddialar yer almıştı. AB Komisyonu, terör örgütü olarak ilan etmek bir yana ‘FETÖ’ ifadesini bile kullanmamayı tercih etti. Bir örgütün terör listesine girebilmesi için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor.

OHAL BEKLENTİSİ AB’nin Türkiye’den en öncelikli beklentileri arasında olağanüstü hale gecikmeksizin son verilmesi yer alıyor. Darbe girişimi gibi bir tehdit karşısında hızlı ve orantılı adım atmanın Türkiye’nin meşru ihtiyacı olduğunu vurgulayan AB, bununla birlikte darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerin geniş ölçeği ve kolektif yapısının ciddi endişeye neden olmayı sürdürdüğü görüşünde.

TEMEL HAKLAR Başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan haklarının tümünde geri gidişin sürdüğü tespitinde bulunan AB Komisyonu, yasal çerçevenin, insan hakları ve temel haklara saygı konusunda genel güvenceler içerdiğine dikkat çekip bunların etkili şekilde uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.

YARGI Türkiye’nin bu alanda AB müktesebatını uygulama ve Avrupa standartları açısından ilk aşamalarda olduğunun belirtildiği raporda, yargının genel kalitesi ve etkililiği üzerinde olumsuz gelişmeler yaşandığı vurgulanıyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da AB tarafından sorgulanıyor. Alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymalarının sağlanması da AB’nin çağrıları arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE Terörle mücadelenin hükümetin meşru hakkı olduğu vurgulanarak PKK ve türevlerinin, AB’nin terör örgütleri listesinde olmayı sürdürdüğü hatırlatılıyor. Terörle mücadele önlemlerinin orantılı olması ve AİHM içtihadı ile Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

EKONOMİ Türk ekonomisinin iyi düzeyde ilerlemiş olduğunu ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak değerlendirilebileceğini belirten AB, büyümenin 2017’de güçlü şekilde sıçrama yaptığını ancak Türkiye’nin makroekonomik dengesizlikleri gidermemesi halinde bunun sürdürülebilir olmadığı tezini işliyor.

OLUMLU VURGULAR Komisyon’un bazı üye ülkelerden gelen çağrılara rağmen Türkiye’nin üyelik perspektifini sorgulamaya açmaması olumlu. vurgular arasında yer aldı. Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda takındığı tavır ve gösterdiği çabaların AB Komisyonu tarafından ‘olağanüstü’ olarak tanımlanması da Ankara açısından belgedeki en olumlu vurgu olarak dikkat çekiyor. AB ile Türkiye arasındaki mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının sürmesine verilen önem de belgeye yansıtıldı. Komisyon’un, gümrük birliği güncelleştirmesi konusundaki önerisinin arkasında durması da Ankara açısından bir destek niteliğinde.

YUNAN ASKERLER DE GİRDİ Sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin durumu da Yunanistan’ın girişimleri sonrasında metne dahil edildi. 

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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