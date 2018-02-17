Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye ahlaksız teklif

Açıklama, AB Bakanı Ömer Çelik’in de katıldığı AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’den geldi.Toplantıya girişte gazetecilere açıklama yapan Reynders, Türkiye’ye vize kolaylığı sağlanması için önce terörle mücadele kanunlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Belçikalı bakan, “Eğer bu yasayı AB değerlerine yaklaştırmak mümkün olursa, o zaman bir miktar ilerleme sağlanması da mümkün olacaktır. Buradaki bağlantı şu; Türkiye’de terör yasalarında gerçek bir evrim, vize konusunda ilerleme ihtimalini getirir” dedi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Brüksel’in Türkiye’nin vize serbestisi için tedarik ettiği belgeleri analiz ettiğini söyledi.

Hahn, “Türkiye, Avrupa’nın kendileri için en güvenilir ve en öngörülebilir komşu olduğunu prensipte anlıyor. Bazı işaretler var ama hukukun üstünlüğü konusunda durum hâlâ tatmin edici değil” diye konuştu.

Reuters ajansı, Ömer Çelik’in toplantıya girerken bir açıklama yapmadığını belirtti.





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