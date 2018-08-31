Avrupa Birliği'nden Trump'a vergi gözdağı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 'Eğer Amerika otomobil vergilerini artırırsa biz de aynısını yaparız.' açıklamasında bulundu.
Reuters'te yer alan bilgiye göre; Juncker ayrıca 'Umarım ABD Başkanı Trump'la yaptığımız yeni vergi düzenlenmeyeceğine yönelik anlaşma geçerli olur." dedi.
Donald Trump, Avrupa Birliği'nin otomobiller üzerindeki vergiyi hafifletme teklifini reddetmiş, 'AB vergi politikaları Çin kadar kötü' demişti.
Juncker; Alman ZDF kanalına "Avrupa Birliği vergi politikalarını kimsenin belirlemesine izin vermez. Eğer Washington anlaşmayı bozar ve otomobil vergilerini artırırsa aynısını biz de yaparız" dedi.
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