Avrupa Birliği’nden destek açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, ateşkesin doğru yönde atılmış bir ilk adım olduğunu söyledi. Yeniden inşa ve birlik hükümetine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Von Der Leyen, “Katedilmesi gereken uzun bir yol var” diye konuştu. Von Der Leyen, bu sürecin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkesten memnuniyet duyan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bunun, Libya’da siyasi çözüm için diyaloğun tekrar başlatılmasına fırsat tanıyacağını belirtti. Borrell, AB’nin Berlin sürecine ve BM nezdinde yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. “Silahlı çatışmanın durdurulması, doğru yöndeki ilk adım. AB bunun için çok çaba sarf etti” diyen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de ateşkes sonrası memnuniyetini açıklayan isimler arasında yer aldı.