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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı vaat

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı vaat

Avrupa Parlamentosu’nun mevcut dönem için yasama faaliyetlerini tamamlamasının ardından 23-26 Mayıs’ta yeni üyeleri belirlemek için Avrupa çapında yapılacak seçime yönelik çalışmalar hızlanırken Türkiye karşıtlığı ile tanınan Alman parlamenter Manfred Weber de kampanyasını resmen başlattı.

 AP’deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP), Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı adayı olan Weber, seçim bildirisinde 12 taahhüde yer verdi. Şu aşamada Juncker’in koltuğuna oturma şansı en yüksek isim olarak görülen Weber’in ‘dış politika’ bağlantılı tek taahhüdü Türkiye ile ilgili. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan ve aday gösterildikten sonra yaptığı açıklamalarda da bunu net şekilde ortaya koyan Weber, üyelik müzakerelerinin tamamen sonlandırılmasını seçim manifestosunun parçası haline getirdi.

YUNANİSTAN’DAN BAŞLADI

Resmi kampanyasına Yunanistan’dan start veren Weber’in seçim bildirisinde, “Türkiye ile üyelik müzakerelerine son vereceğiz. Avrupa ve Türkiye, somut alanlarda ortaklık ve işbirliğine odaklanmalı” ifadeleri kullanıldı. Weber, yakın ekonomik işbirliği ve mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatını savunduğu yaklaşım açısından başarılı örnekler olarak niteledi. Müzakerelerin sona erdirilmesini istemesine gerekçe olarak Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaşmasını gösteren Alman parlamenterin seçim bildirisinde, ‘AB üyeliğinin Türkiye için bir seçenek olmadığı’ vurgulandı. Weber son dönemde AP’de liderlik ettiği EPP grubu aracılığıyla müzakerelere son verilmesini sağlamaya çalışsa da sonuç elde edemedi. Göreve getirilmesi halinde, resmileştirdiği bu taahhüdünü nasıl hayata geçireceği de net değil. Bu yönde bir karar alınmasına yönelik yetki üye ülkelerde. AB ülkeleri arasında bu yönde ortak bir tavır ise henüz oluşmuş değil.

KUZEY AKIM 2’YE KARŞI

Weber’in taahhütleri arasında 2022’ye kadar 10 bin kişilik sınır gücü oluşturulması, terörle mücadele için Avrupa FBI’ı kurulması, yeni hukukun üstünlüğü mekanizması yaratılması ve 5 milyon gence istihdam da yer alıyor. Weber’in seçim bildirisine yansıtmadığı bir başka vaadi de önemli bölümü tamamlanan, Rusya’dan başlayıp Almanya’da sona erecek Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak. Polonya basınına konuşan Weber, projenin Rusya’ya bağımlılığı artıracağını belirtti.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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