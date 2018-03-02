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    Avrupa Birliği ABD'ye misilleme hazırlığında

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    02.03.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    GÖREVE geldiğinden bu yana Avrupa Birliği ile ilişkileri her geçen gün ciddi bir krize biraz daha yaklaştıran bir politika izleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararı Brüksel’de sert tepkiyle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Juncker birkaç gün içerisinde karşı önlemler alınacağını açıkladı.

    Amerikan yönetiminin çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında ek vergi uygulama kararı AB tarafından ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilirken AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, birkaç gün içinde kararlı ve orantılı karşı önlemlerin devreye sokulacağını söyledi.

    Avrupa Birliği ABDye misilleme hazırlığında

    Trump’ın kararını esefle karşıladıklarını belirten ve korumacılığın, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamayacağının altını çizen Juncker, yazılı bir açıklama yaparak, “Avrupa’da binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayimizi riske sokan bu adil olmayan tedbirler karşısında boş durmayacağız” ifadelerini kullandı.
    ABD’nin ek vergi kararı AB tarafından ‘kışkırtıcı’ olarak görülüyor. Gerekli karşılığın verileceğini vurgulayan Juncker, “AB Komisyonu, önümüzdeki günlerde ABD’ye karşı durumun dengelenmesi için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu karşı önlemleri alacak” dedi.

    YAKIN DENETİM
    AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstörm de en kısa sürede ABD ile sorunların aşılmasına yönelik danışmalarda bulunmanın deneneceğini söyledi. Yeni önlemlerin Transatlantik ilişkiler ve küresel ticaret üzerinde olumsuz etki yaratacağı da Malmström’ün vurguları arasında yer aldı.
    Trump’a karşı alınacak önlemlerde AB’nin rolü çok önemli. Bunun nedeni ise AB’nin dünyanın en büyük ticaret bloğu olması ve Çin’in ardından ikinci en büyük çelik üreticisi olması. Etki yaratabilecek bir misillemeyi devreye sokmanın yanı sıra küresel boyutta çelik arzında yaşanabilecek olası ciddi değişikliklerin önceden hesaplanması da AB’nin karşı karşıya kalacağı meydan okumalar arasında yer alacak. Malmström, pazar hareketlerinin yakın denetimde tutulacağını ifade etti.

    SEMBOL MARKALAR HEDEFTE
    AB’nin devreye sokabileceği doğrudan misilleme önlemleri arasında sembol haline gelmiş bazı spesifik Amerikan ürünlerinin hedef alınması de yer alıyor. Bazı viski, portakal suyu ve motosiklet markaları AB’nin muhtemel misilleme alanında yer alıyor.

    SEKTÖR KAYGILI
    ABD’yi küresel bir ticari cepheleşmenin kıvılcımını ateşlemekle suçlayan Avrupa Çelik Derneği, AB’den ABD’ye çelik ihracatının yüzde 50 oranında azalacağı uyarısında bulundu. ABD’nin ek vergi kararından en fazla rahatsızlık duyan ülkeler arasında olan Almanya da Trump’a tepkili. Alman çelik endüstrisi federasyonu WV Stahl, korumacı önlemlerin DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve ülkenin çelik pazarında önemli etki yaratacağı yönünde açıklama yaptı.

    Etiketler: ABD , Avrupa Birliği , Çelik , TRUMP
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