Avengers rekor kırdı
Avengers (Yenilmezler) serisinin nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, vizyondaki 87. gününde 2 milyar 790 milyon 216 bin dolar hasılata ulaşarak ‘tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi’ oldu.
Film, 2010 yılında gösterime giren ve vizyonda kaldığı 283 günde 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat yapan ve 10 yıldır rekoru elinde barındıran Avatar filmini geride bıraktı. Avengers: Endgame’in zirveye yerleşmesinin ardından Avatar’ın ve listenin 3. sırasında yer alan Titanic filminin de yönetmeni olan James Cameron’dan tebrik mesajı geldi. Cameron sosyal medya üzerinden “Box Office’in yeni kralı olan Avengers: Endgame’i tebrik ediyorum” dedi.
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