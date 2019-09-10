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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
10.09.2019 - 00:04, Son Güncelleme:

Avam Kamarası Başkanı Bercow istifa etti

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Avam Kamarası Başkanı Bercow istifa etti

İngiltere'de parlamento, askıya alınma kararının ardından toplandı. Hareketli tartışmaların yaşandığı oturumda yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevini yürüten John Bercow istifa kararını duyurdu.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 14 Ekim tarihine kadar tatil etmesiyle birlikte bugün son kez milletvekilleri bir araya geldiler.

Gerçekleştirilen oturumda Boris Johson’ın almış olduğu karar tartışılırken, İşçi partisi sekreteri Keir Starmer ‘’Parlemento ve Başbakanlık arasında güven duygusunun her geçen gün daha da zayıfladığını’’ belirtti.

Hükümet Belgelernini 302 oya karşı 311 oyşa yayınlanması kararı verildi

İngiliz Parlementosunda gerçekleştirilen en önemli gündemlerden bir tanesi olan Brexit anlaşmasının dökümanlarının paylaşılması konusunda oylamaya gidildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen oylama da 311 oya karşı 302 oy ile Brexit anlaşmasının belgelerinin paylaşılmasına karar verildi.

Dominic Raab ‘’ Başbakan , bu hükümet bir anlaşma gerçekleştirmek istiyor’’

Dışişleri Sekreri Dominic Raab parlementoda gerçekleştirdiği konuşmada, "Yaşanan tartışmalara rağmen Başbakan Johson Avrupa Birliği ile anlaşmak üzere görüşmeleri sürdürecektir. Tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşma olmadan olduğu takdir de çok daha iyi olacaktır" açıklamalarında bulundu.

AVAM KAMARASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevinde bulunan John Bercow milletvekillerinden öncce bir açıklama yaparak bir erken seçim kararı alınırsa, 31 Ekim tarihine kadar istifasını sunacağını Parlementodaki milletvekilleri ile paylaştı.

Bercow yaptığı konuşmada ise ‘’ 2017 seçimleri sırasında eşime ve çocuklarıma söz vermiştim. Önümüzdeki seçimler benim son yılım olacak diye. Alınacak erken seçim kararı ile birlikte, seçim çalışmaları başlamadan önce istifa edeceğimi sizlerin onurunda bildiririm.’’ açklamalarında bulundu.

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