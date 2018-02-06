Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Audi tesislerinde arama yapıldı

    Audi tesislerinde arama yapıldı

    AA
    06.02.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Audi’nin Almanya’nın Ingolstadt’daki merkezi ve Neckersulm’daki tesisi arandı.

    MÜNİH Savcılığı, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Audi’nin Ingolstadt merkezinde ve Neckersulm’daki tesisteki ofislerde ve Baden-Württemberg Eyaleti’ndeki bir evin arandığı belirtildi.

    Aramaların odağında Avrupa pazarına yönelik üretilen 3 litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın kullanılması olduğu ifade edilen açıklamada, soruşturmanın ise 2009’dan beri Avrupa ve ABD’de satılan en az 210 bin aracı kapsadığı kaydedildi. Açıklamada, aramalarda 18 savcı ile Baden-Württemberg ve Bavyera polisinin görev yaptığı aktarıldı.
    Audi tesislerinde 2017’nin mart ayında da polis tarafından arama yapılmıştı.

    Etiketler: Audi , ALMANYA , Neckersulm , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri