Audi tesislerinde arama yapıldı

MÜNİH Savcılığı, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Audi’nin Ingolstadt merkezinde ve Neckersulm’daki tesisteki ofislerde ve Baden-Württemberg Eyaleti’ndeki bir evin arandığı belirtildi.

Aramaların odağında Avrupa pazarına yönelik üretilen 3 litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın kullanılması olduğu ifade edilen açıklamada, soruşturmanın ise 2009’dan beri Avrupa ve ABD’de satılan en az 210 bin aracı kapsadığı kaydedildi. Açıklamada, aramalarda 18 savcı ile Baden-Württemberg ve Bavyera polisinin görev yaptığı aktarıldı.

Audi tesislerinde 2017’nin mart ayında da polis tarafından arama yapılmıştı.