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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
13.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Atmosferdeki karbondioksit en yüksek seviyede

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Atmosferdeki karbondioksit en yüksek seviyede

Atmosferdeki karbondioksit gazı en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Atmosferdeki 414 partikül (ppm) karbondioksit oranının insanoğlunun varoluşundan bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Amerikan Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin Mauna Loa Gözlemevi’nde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 415.26 partiküle ulaşarak rekor kırdı.

Teknoloji sitesi techcrunch.com'un aktardığına göre bu veriler Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından kaydedildi.

Atmosferdeki karbondioksit, metan ve azot oranındaki artış doğrudan küresel ısınmaya etki ediyor.

Enerji elde etmek için petrol, kömür ve gaz yakılmasından dolayı atmosfere çıkan karbondioksit ve metan gazının salınımı küresel ısınmaya neden oluyor. Isınan deniz ve kara parçaları bu ısıyı yayıyor ve bu ısı da karbondioksit molekülleri içinde sıkışıyor.

Habere göre doğrudan zehirli gazların salınımıyla ilişkili olan küresel ısınmanın 2090 yılına kadar sadece Amerika kıtasına yılda ortalama 500 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta dünya üzerindeki 1 milyon canlı türünün karbondioksit

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