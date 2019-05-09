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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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POSTA - Fotoğraf: Instagram
09.05.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Atletizm dünyasında sahte şampiyon skandalı

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Atletizm dünyasında sahte şampiyon skandalı

Atletizm dünyası bugüne kadar görülmemiş bir skandalla sarsıldı. Rus atlet Ksenia Savina, doping nedeniyle ülkesine uygulanan yarışlara katılmama cezasını Ukraynalı çocukluk arkadaşının pasaportunu kullanarak aşmaya çalıştı. Galina Syshko adıyla 3 yılda 11 yarışa katılıp madalyalar kazanan sahte şampiyonu doping şüphesiyle yapılan testler ele verdi.

Kırım’ın Simperefol kentinde, çocukluk arkadaşı olan Ksenia Savina (30) ve Galina Syshko (28) birlikte atletizm yapıyordu. Syshko 2009’da 400 metrede Ukrayna Gençler Şampiyonu olmayı başardı. Savina ise 800 metre koşuyordu. 2012’de o da Ukrayna ulusal şampiyonasında ikinci olmuştu. Ancak dereceleri uluslararası yarışmalara katılacak düzeyde değildi. Aynı yıl Syshko yarışmayı bıraktı ve minik öğrencileri yetiştiren bir atletizm okulunda hoca oldu.

RUSYA’YI SEÇTİ

Rusya, 2014’te Kırım’ı işgal edince bu bölgede yaşayan Ukraynalılar’a Rus vatandaşı olma imkanı tanıdı. Savina da Rus vatandaşlığını seçti. 2015’te Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) sistematik doping yaptığı gerekçesiyle Rusya’ya yarışlara katılmama cezası verdi. Zaten çok da iyi dereceleri olmayan Savina için bu ceza kariyerinin sonu demekti. Burada devreye Savina’nın eşi Alexie Savin devreye girdi. Alexie Savin, aynı atletizm okulunda birlikte hocalık yaptığı Syshko’yu sahtecilik yapmaya ikna etti.

2016’DA BAŞLADI

Ksenia Savin, çocukluk arkadaşının pasaportunu aldı ve onun adıyla 2016’da itibaren yarışlara katılmaya başladı. Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’deki yarışmalarda Galina Syshko adıyla ve Ukrayna formasıyla 11 yarışmada koştu ve madalyalar kazandı. Ancak bu durum yetkililerin dikkatini çekti. Çünkü Syshko, 5 yıl boyunca hiçbir yarışmada yer almayıp sonra aniden ortaya çıkmıştı. Doping takibi yapan IAFF yetkilileri, Syshk’yu izlemeye aldı. İlk testlerinde doping testleri negatif çıktı.

12 YIL CEZA ALDI

Bir doping maddesi olan ‘eritropoietin’in vücuttaki varlığını kanıtlayan yeni bir yöntem 2018’de bulundu. Syshko’nun numunelerine bu test uygulandı ve doping testi pozitif çıkınca Eylül 2018’de yarışlardan men edildi. Bu arada yapılan soruşturma büyük sahtekarlığı da ortaya çıkardı. Syshko’nun aslında Rus sporcu Ksenia Savina olduğu kesin olarak belirlendi. IAAF, Savina’ya 12 yıl, eşi Alexie Savin’e 4 yıl men cezası verdi. Pasaportunu bu sahtecilik için veren Galina Syshko’nun nasıl bir ceza alacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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