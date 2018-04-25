Atina’nın kiralık firkateyn planına Paris’ten yalanlama
YUNAN Hükümeti, finansal kiralama yoluyla (leasing) Fransa’dan iki adet FREMM tipi firkateyn alınması konusunda kendisini yalanladı.
Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kuvelis, geçen hafta bir televizyonda, iki firkateynin kiralanması için Başbakan Çipras ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Kuvelis, iki firkateynin silahları ile birlikte kiralanacağını da belirtmişti. Ancak, Fransız medyasında yer alan haberler Atina’da kafaları karıştırdı.
Haber sitesi ‘La Tribune’ Savunma Bakanı Florece Parly’nin, Yunanistan’a kiralayacak firkateynleri bulunmadığını söylediğini yazdı.
Bunun üzerine Yunan ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi, hükümete “Firkateynler geliyor mu, gelmiyor mu” diye sordu. Hükümet Sözcüsü Canakopulos da “Çeşitli projeler var inceliyoruz. Anlaşma olursa açıklayacağız” dedi.
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