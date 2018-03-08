Atina’dan ‘uzman’ gönderme isteği

İddia, Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın bilgilendirme toplantısından medyaya sızan bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan, Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…” ve “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, “Pavlopulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” dedi.