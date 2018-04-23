Atina’dan takas yanıtı
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sınır ihlali yaptıkları için tutuklanan iki Yunan askeri ile ilgili sözlerine cevap verdi.
Pavlopulos, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, böylesi açıklamaların icraat ile birlikte yapıldıklarında önemi vardır. Eğer, iki Yunan askeri için söyledikleri dikkate alınırsa da böyle bir sonuç çıkmıyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan takas konusunu ortaya atıyorsa, bu tarafımızdan anlaşılır gibi değildir. Keyfi olarak tutulan iki Yunan askeri ile uluslararası hukuk kurallarına uygun iltica hakkı tanınmış Türk vatandaşları birbirleriyle karıştırılamayacak konulardır” dedi. Erdoğan, “Bizden Yunan askerleriyle ilgili, bunların verilmesini istediler. Biz de kendilerine dedik ki; ‘Eğer böyle bir şeyi bizden talep ediyorsanız, önce bizim devletimize darbe yapan FETÖ’cüler var. Asker onlar da. Onların bize verilmesi lazım” demişti.
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