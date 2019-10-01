Atina’dan Midilli’ye çevik kuvvet
Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında önceki gün çıkan yangın sonrasında patlak veren isyanı bastırmak için Atina’dan C-130 tipi askeri uçaklarla çevik kuvvet takviyesi yapıldı. Olaylar ancak gece yarısından sonra kontrol altına alınabildi. Yunan Başbakanı kriz toplantısı yaptı.
YUNAN Polisi, Midilli Adası’nın Moria mevkiinde bulunan mülteci kampında pazar günü çıkan isyanı, gözyaşartıcı gaz ve Atina’dan takviye çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle bastırabildi. 3 bin kişi için hazırlanmış Moria kampında halihazırda 17 farklı ülkeden yaklaşık 13 bin mülteci ve göçmen yaşıyor. Pazar günü henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ile başlayan olaylarda bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında, ağır yanık teşhisi konulan bir bebek de bulunuyor.
BİRÇOK İDDİA VAR
Moria’daki olayların nasıl başladığına ilişkin de farklı iddialar söz konusu. Birine göre, birkaç yüz mülteci, kampta suç işledikleri için nezarethanede tutulan arkadaşlarının serbest bırakılması için olay çıkardı. Diğer senaryo, kötü yaşam şartları protestosunun isyana dönüştüğü yönünde. Konteynırda çıkan yangının göçmenler arasındaki provokatif unsurlar için fırsata dönüştüğü de bir başka iddia. Midilli Polis Memurları Derneği Başkanı Vasilis Rodopulos, “Moria’da ilk defa göstericilerin ‘Polise ölüm’ diye bağırdıklarını duydum. Yangını söndürmek istiyorduk, göstericiler bırakmıyordu” diye konuştu.
HALK KORKUYOR
Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis ise “Ada sakinleri korku içinde. Kamptaki polis araçları da tahrip edilmiş. Yeniden olaylar çıkabilir, endişeliyim” dedi. Yunanistan’ın resmi verilere göre, 16-26 Eylül tarihleri arasında 5135 mülteci ve göçmen Türk sahillerinden Ege adalarına geldi. Bunlardan 2435’i Midilli adasına çıktı. Başbakan Kiriakos Miçotakis olaylar üzerine bakanlar kurulunu toplarken, Mülteci Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek üzere 2-3 Ekim’de Ankara’ya gideceği öğrenildi.
10 BİN KİŞİ TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK
Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulunda, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 10 bin mülteci ve göçmenin iade edilmesi hedefi kondu. Ülkeye yasadışı giriş yapan kişilerin kimlik bilgilerinden yola çıkılarak, Yunanistan’ın ‘mülteci değil göçmen sorununun’ bulunduğu vurgulandı. Toplantıda, iltica başvurularına cevap süresinin kısaltılması, iltica hakkı bulunmayan ya da başvuruları reddedilenlerin yeni kurulacak ‘iade öncesi bekleme kamplarına’ nakledilmesi kararlaştırıldı. Adalardaki kamplardan anakaraya mülteci ve göçmen nakli yapılmasına da karar verildi.
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