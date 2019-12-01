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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Atina’dan Libya’ya baskı ve şantaj

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’dan Libya’ya baskı ve şantaj

Doğu Akdeniz’deki paylaşımdan dışlanmak istenen Türkiye’nin Libya ile deniz sınırı oluşturulması için attığı adıma tepkiler sürüyor. Yunanistan, Libya’nın meşru yönetimine baskı ve şantaja başlarken Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, bugün acilen Kahire’ye gidiyor.

YUNANİSTAN, Türkiye ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmalarına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalayan Libya’ya karşı baskı ve şantaja başvurdu.

KAHİRE’YE GİDİYOR

Bu çerçevede, Libya’nın Atina Büyükelçisine “Ya perşembe gününe kadar mutabakat muhtırasının içeriğini bize açıkla, ya da seni sınırdışı ederiz” şantajı yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi “düşman” sayan Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri eski General Halife Hafter’e yakınlığı ile bilinen Tobruk’daki “Temsilciler Meclisi” Başkanı Akile Salih’i Atina’ya davet edecek. Yunanistan ayrıca, AB’de de hem Libya, hem de imzalanan mutabakat muhtırasına karşı kararlar alınması için harekete geçti. Bu arada, Yunan Dışişleri Bakanlığı dün öğle saatlerinde, ani bir şekilde, Bakan Dendias’ın bugün Kahire’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Atina’dan Libya’ya baskı ve şantaj

AB’DEN DESTEK ARAYIŞI

Bakan Dendias’ın, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile “Türkiye-Libya mutabakatı üzerine, Doğu Akdeniz’deki durumu görüşeceği” belirtildi.

Mısır, Türkiye-Libya mutabakatına tepki göstermişti. Kahire ile Atina arasında Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması amacıyla 2004’ten beri müzakereler yapılıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nin 13’üncü Kongresi’ndeki konuşmasında “Dayanaksız iddialar ile egemenlik haklarımızdan şüphede acele edenler, karşılarında sadece Yunanistan’ı değil, Avrupalı müttefiklerimizi de bulacaklarını bilmelidirler” dedi.

BİLGİ NOTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çarşamba günü Türkiye’yi ziyaret eden BM tarafından tanınan Libya Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj arasında “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı. Türkiye ile Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesini öngören muhtıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır’ın tepkisini çekmişti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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