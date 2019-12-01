Atina’dan Libya’ya baskı ve şantaj
Doğu Akdeniz’deki paylaşımdan dışlanmak istenen Türkiye’nin Libya ile deniz sınırı oluşturulması için attığı adıma tepkiler sürüyor. Yunanistan, Libya’nın meşru yönetimine baskı ve şantaja başlarken Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, bugün acilen Kahire’ye gidiyor.
YUNANİSTAN, Türkiye ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmalarına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalayan Libya’ya karşı baskı ve şantaja başvurdu.
KAHİRE’YE GİDİYOR
Bu çerçevede, Libya’nın Atina Büyükelçisine “Ya perşembe gününe kadar mutabakat muhtırasının içeriğini bize açıkla, ya da seni sınırdışı ederiz” şantajı yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi “düşman” sayan Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri eski General Halife Hafter’e yakınlığı ile bilinen Tobruk’daki “Temsilciler Meclisi” Başkanı Akile Salih’i Atina’ya davet edecek. Yunanistan ayrıca, AB’de de hem Libya, hem de imzalanan mutabakat muhtırasına karşı kararlar alınması için harekete geçti. Bu arada, Yunan Dışişleri Bakanlığı dün öğle saatlerinde, ani bir şekilde, Bakan Dendias’ın bugün Kahire’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
AB’DEN DESTEK ARAYIŞI
Bakan Dendias’ın, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile “Türkiye-Libya mutabakatı üzerine, Doğu Akdeniz’deki durumu görüşeceği” belirtildi.
Mısır, Türkiye-Libya mutabakatına tepki göstermişti. Kahire ile Atina arasında Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması amacıyla 2004’ten beri müzakereler yapılıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nin 13’üncü Kongresi’ndeki konuşmasında “Dayanaksız iddialar ile egemenlik haklarımızdan şüphede acele edenler, karşılarında sadece Yunanistan’ı değil, Avrupalı müttefiklerimizi de bulacaklarını bilmelidirler” dedi.
BİLGİ NOTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çarşamba günü Türkiye’yi ziyaret eden BM tarafından tanınan Libya Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj arasında “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı. Türkiye ile Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesini öngören muhtıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır’ın tepkisini çekmişti.
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