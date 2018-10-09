Atina’dan Ankara’ya Meriç girişimi
Yunanistan iki ülke arasındaki Meriç sınırının yasadışı geçişlere karşı daha iyi korunmasını isteyerek Türkiye’ye sözlü diplomatik girişimde bulundu.
Atina, Meriç’te 2017 yılında 5 bin olan yasadışı geçişin bu yıl 9 ay içinde 12 bine çıkarak ikiye katlanması üzerine harekete geçti. Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan, Ankara ve Brüksel’de (AB) yaptığı diplomatik girişimlerde, göçmen kaçakçılarına karşı mücadelenin yoğunlaştırılmasını istedi. Ayrıca, Bürksel’den bir yetkili, geçen günlerde Türkiye’ye giderek, Atina’nın endişelerini iletti.
Gazeteye konuşan bir Yunan yetkili ise “Meriç’te yasadışı geçişler sürekli artıyor. Bölgede Yunan makamları ile Türk makamları arasındaki doğrudan iletişim ise kesilmiş durumda” dedi. Yunan polisi, bu yıl ocak-eylül döneminde 1.280 göçmen kaçakçısı yakaladı.
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