Atina’da patlama: 2 yaralı
YUNANİSTAN’ın başkenti Atina’nın ikinci büyük kilisesi Aya Dionisios’e dün sabah dini ayinden 20 dakika önce bombalı saldırı düzenlendi.
Atina’nın lüks semtlerinden Kolonaki’deki kilisesi girişine bırakılan bomba, bir polis ve kilise zangocunun yaralanmasına neden oldu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kilisenin papazı Symeon Voliotis devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, halkın huzurunu bozan ya da cana kasteden bir eylemin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Polis, saldırının kendilerini ‘iktidar karşıtları’ olarak tanımlayan anarşist örgütler tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
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