Atina’da olaylı miting
Yunanistan’ın başkenti Atina’da dün Yunanistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasında geçen yıl imzalanan “Prespa Anlaşması”na karşı büyük bir protesto mitingi düzenlendi.
Makedonya Cumhuriyeti’nin NATO ve AB üyelik yolunun açılmasına karşılık, ismini “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirmesini öngören “Prespa Anlaşması” için referandum yapılması istemiyle gerçekleştirilen mitinge on binlerce kişi katıldı. Bir grup protestocu güvenlik önlemlerini aşarak parlamentoya girmek istedi. Göstericiler, “Makedonya Yunandır” ve “Makedonya satılık değildir” sloganları attı. Polis gözyaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda 27’si polis, 8’i gösterici en az 35 kişi yaralandı.
‘İKİ TÜRK GÖZALTINDA’
Polis 13 kişiyi gözaltına alırken, Yunan Skai televizyonu bunlardan ikisinin Türk vatandaşı olduğunu öne sürdü. Kuzey Yunanistan’da da çiftçiler traktörlerle Makedonya’ya giden yolu saatlerce trafiğe kapattı
Makedonya, anlaşmayla ilgili tüm yükümlülüklerini geçen hafta yerine getirdi. Anlaşma, bu hafta sonuna kadar Yunan Parlamentosu tarafından da oylanarak uygulamaya konulacak.
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