Atina'da 'Fatih' telaşı
Yunanistan’da, Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini değerlendirmek üzere dün Başbakan Aleksis Çipras başkanlığında olağanüstü toplandı.
Dün İstanköy (Kos) ve Nisiros adalarını ziyaret etmeyi planlayan Çipras, son anda bu ziyaretlerini iptal ederek, KYSEA toplantısı için Atina’ya döndü.
Çipras, yaklaşık 2 saat süren ve Genelkurmay Başkanı Hristos Hristodulu ile kuvvet komutanlarının da katıldığı toplantıdan sonra “Türkiye’nin Kıbrıs Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde (Rumların tek taraflı ilan ettiği bölge) sondaj yaptığı doğrulanırsa, AB’den Türkiye’ye karşı yaptırımda bulunmasını isteyeceğiz” dedi. Çipras “Yunanistan’ın ve AB üyesi Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) egemenlik haklarını ihlal edenler, uluslararası hukuku ihlal edenler, bunun sonuçlarına katlanacaklarını bilmelidir” şeklinde konuştu.
KYSEA’nın olağanüstü toplanması Atina‘da “Türkiye ile ilişkilerde tansiyon yükseliyor” şeklinde değerlendirildi. Yunan medyasında, KYSEA toplantısının, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına başladığı haberleri üzerine gerekli görüldüğü iddia edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle