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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Atina’da Çipras’ı hezimet bekliyor

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Atina’da Çipras’ı hezimet bekliyor

Komşu Yunanistan’da bugün yerel seçimlerin ikinci turu var. Başbakan Çipras’ın SYRIZA partisi bir yenilgi daha alabilir.

YUNANİSTAN’da bugün yerel seçimlerin ikinci turu yapılıyor. Başkent Atina, Selanik ve Pire gibi büyük şehirlerde belediye başkanları ve valiler bugün belirlenecek. Atina’da, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani ile ‘17 Kasım’ terör örgütü tarafından 1989 yılında öldürülen Pavlos Bakoyani’nin oğlu Kostas Bakoyani’nin (41) belediye başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dedesi eski başbakanlardan Konstantinos Miçotakis, dayısı da ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis olan Bakoyani, geçen pazar günkü birinci turda, yüzde 42.6 oy toplamıştı.

BAŞKENTİ CANLANDIRMA VAADİ

Bakoyani, 9 yıllık ekonomik krizin izlerinin hâlâ hemen her yerde görüldüğü Atina’da, derhal 60 milyon euro’luk şehir merkezini güzelleştirme projesi uygulayacağını vaadetti. Atina kent merkezi, terkedilmiş binaları, kepenk indirmiş dükkanları, kırık kaldırımları, bakımsız yeşil alanları, sokaklarda yatan evsiz Yunanlar ve göçmenleri ile AB ülkesi başkenti olduğu görünümünü vermiyor.

Atina’da, iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisi tarafından desteklenen ve ilk turda sadece yüzde 17 oy alabilen Nasos Iliopolus’a ise şans verilmiyor. Atina’da süper vali, Selanik ve Pire gibi büyük şehirlerde de hem belediye başkanları hem de valilerin yine ND partisinin desteklediği adayların kazanması bekleniyor. Tahminler, Başbakan Aleksis Çipras’ın geçen pazar yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra bugün de 2’nci kez yenilgiye uğrayacağında birleşiyor. Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, ND’nin 9.5 puan gerisinde kalarak, ancak yüzde 24 oy toplayabilmişti. Çipras erken genel seçim kararı almıştı. Seçimler 7 Temmuz’da yapılacak. ◊ 

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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