Atina’da Çipras’ı hezimet bekliyor
Komşu Yunanistan’da bugün yerel seçimlerin ikinci turu var. Başbakan Çipras’ın SYRIZA partisi bir yenilgi daha alabilir.
YUNANİSTAN’da bugün yerel seçimlerin ikinci turu yapılıyor. Başkent Atina, Selanik ve Pire gibi büyük şehirlerde belediye başkanları ve valiler bugün belirlenecek. Atina’da, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani ile ‘17 Kasım’ terör örgütü tarafından 1989 yılında öldürülen Pavlos Bakoyani’nin oğlu Kostas Bakoyani’nin (41) belediye başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dedesi eski başbakanlardan Konstantinos Miçotakis, dayısı da ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis olan Bakoyani, geçen pazar günkü birinci turda, yüzde 42.6 oy toplamıştı.
BAŞKENTİ CANLANDIRMA VAADİ
Bakoyani, 9 yıllık ekonomik krizin izlerinin hâlâ hemen her yerde görüldüğü Atina’da, derhal 60 milyon euro’luk şehir merkezini güzelleştirme projesi uygulayacağını vaadetti. Atina kent merkezi, terkedilmiş binaları, kepenk indirmiş dükkanları, kırık kaldırımları, bakımsız yeşil alanları, sokaklarda yatan evsiz Yunanlar ve göçmenleri ile AB ülkesi başkenti olduğu görünümünü vermiyor.
Atina’da, iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisi tarafından desteklenen ve ilk turda sadece yüzde 17 oy alabilen Nasos Iliopolus’a ise şans verilmiyor. Atina’da süper vali, Selanik ve Pire gibi büyük şehirlerde de hem belediye başkanları hem de valilerin yine ND partisinin desteklediği adayların kazanması bekleniyor. Tahminler, Başbakan Aleksis Çipras’ın geçen pazar yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra bugün de 2’nci kez yenilgiye uğrayacağında birleşiyor. Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, ND’nin 9.5 puan gerisinde kalarak, ancak yüzde 24 oy toplayabilmişti. Çipras erken genel seçim kararı almıştı. Seçimler 7 Temmuz’da yapılacak. ◊
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