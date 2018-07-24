Atina yanıyor
YUNANİSTAN’ın başkenti Atina, alevlere teslim...
Şehrin doğusundaki Mati, kuzeyindeki Pendeli ve batısındaki Kineta bölgelerinde dün çıkan orman yangınları ülkeyi alarma geçirdi.
Mati’de can kaybı ve yaralılar olduğu iddia edilirken, yakınlardaki Zuberi sahilinde Danimarka vatandaşı 10 turist, paniğe kapılarak, sandalla denize açıldı. Turistlerin 5’i bulunurken, diğer 5’ini arama çalışmaları sürüyor.
Rafina sahilinden denize atlayan beş kişilik bir aile ise yolcu gemisi tarafından kurtarıldı.
Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde olağanüstü hâl ilan edilirken, Başbakan Aleksis Çipras, Bosna ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü.
Atina, AB’den yardım istedi.
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