Atina o görüntüler karşısında sessiz

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Yunan makamları Der Spiegel’in haberi hakkında açıklama yapmazken, görüntüler geçen perşembe akşamından dün akşam saatlerine kadar sadece birkaç haber sitesinde yer aldı. Bunların çoğunda da “Birileri, Yunanistan’a karşı oyunlar çeviriyor”, “Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, AB Zirvesi’nde Türkiye-Libya anlaşmasını kınayan bir karar çıkması için uğraştığı sırada, Alman medyasından tuhaf yayın” yorumları yapıldı. Bununla beraber Yunan “Efsin” gazetesinin haber sitesi “Görüntüler, Meriç’te benzer operasyonlar düzenlendiğini inkâr eden Yunan hükümeti ile Yunan makamlarını uluslararası alanda zor durumda bırakıyor” diye yazdı. Yunan “To Vima” gazetesinin sitesi ise “Uzun zamandır, düzensiz geçişler ile ilgilenen resmi makamlarda, yasa dışı da olsa, insanlık dışı da olsa, göçmenlerin Yunanistan’a gelmelerinin bir şekilde engellenmesi görüşü hâkim. Resmi makamlar ve hükümetler, pek çok bulguya rağmen böylesi olayların yaşandığını inkâr ediyor” ifadesini kullandı.