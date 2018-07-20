Atina-Moskova krizi büyüyor
RUSYA ile Yunanistan arasında Makedonya’nın adı yüzünden patlak veren kriz tırmanıyor.
Yunanistan’ın içişlerine karıştıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınırdışı etmesi, eski diplomat iki Rus vatandaşının da ülkeye girişini yasaklaması üzerine Rusya da misillemede bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı Atina ziyaretinin iptal edildiği açıklandı. Yine “misilleme tedbirleri” çerçevesinde, Moskova’da görevli bazı Yunan diplomatların önümüzdeki günlerde sınırdışı edilmeleri bekleniyor.
MAKEDONYA YÜZÜNDEN
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor. Rusya’ya karşı çok aşamalı uygulanan pis bir provokasyon sözkonusu ve Yunanistan da bu oyunun içine çekiliyor” dedi. Yunan tarafı, resmen açıklamamakla birlikte, 4 Rus diplomatın, Yunanistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasında geçen Haziran ayında imzalanan anlaşmaya karşı ülkede gerçekleştirilen protesto gösterilerini finanse ettiklerini, bazı yerel yetkililere ve dinadamlarına da rüşvet verdiklerini iddia ediyor. Makedonya’yı, ‘Kuzey Makedonya’ olarak tanıyan anlaşmanın ardından Makedonya, NATO’ya davet edilmişti.
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