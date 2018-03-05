Atina: Milli sorun olmasın

Yunan askerlerinin tahliye taleplerinin reddedilmesiyle ilgili olarak dün akşam saatlerine kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, bugün Brüksel’deki NATO toplantısında, iki Yunan askeri meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. Edirne 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan birkaç saat önce Atina’da Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeni Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, “Türkiye, Uluslararası Teamül Hukuku’na saygı gösterip öngörülenleri yerine getirmelidir. Türkiye, rutin bir işlemi milli ve hukuki sorun haline dönüştürmemelidir” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos ise Praktorio radyosuna demecinde “Türk medyasının, iki Yunan askeri ile ilgili hayal ürünü casusluk hikâyeleri uydurduğunu” ileri sürdü.

Atina’nın kaygısı, askerlerin ‘askeri casusluğa teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanmaları ihtimalinden kaynaklanıyor. Türk medyasında, Yunan askerlerin mahkemeye ‘askeri yasak bölgeye girmek’ ve ‘askeri casusluğa teşebbüs’ suçlamasıyla sevk edildikleri belirtilmişti. Yunan kaynaklar ise üsteğmen Angelos Mitretodis ve kıdemli çavuş Dimitri Kuklacis’in sadece ‘askeri yasak bölgeye girmek’ suçlamasından tutuklandıklarında ısrarlı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Katrugalos da tutuklamanın sadece bu suçlamadan olduğunu söyledi.