Atina memnun Yunan basını olumsuz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAtina memnun Yunan basını olumsuz
GeriDünya Atina memnun Yunan basını olumsuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Atina memnun Yunan basını olumsuz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atina memnun Yunan basını olumsuz

Yunan diplomatik kaynaklar, Başbakan Aleksis Çipras’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin sonuçlarından memnun olduğunu bildirdi.

İlişkilerde gerginliğin azalması için iki liderin siyasi iradelerini ortaya koyduklarını belirten diplomatik kaynaklar, görüşmenin sonuçlarını, “İlişkiler son dönemde bozulmuştu. Bu dönem sona eriyor. İlişkilerde olumlu bir dönemin başlaması için ilk adımlar atıldı” şeklinde değerlendirdi. Aynı kaynaklara göre Erdoğan ve Çipras, yakında Selanik’te de bir araya gelecek.

Diplomatik kaynakların aksine Yunan gazetelerinin önemli bir bölümü görüşmeyi ‘olumsuz’ şekilde değerlendirdi. Kathimerini gazetesi, “Diyalog değil monolog. Erdoğan Türk, Çipras Yunan tezlerini tekrarladı” yorumunu yaptı. Etnos gazetesi, “Çipras’tan Türklerin pazarlık teşebbüsüne hayır” derken, Ta Nea gazetesi “Her şey için pazarlık” diye yazdı.

Çipras’ın Ayasofya ziyaretinde sürpriz bir şekilde beliren kara kedi, Yunan medyasında da espri konusu oldu ve “Aman Başbakan’ın başına kötü bir şey gelmesin” yorumları yapıldı.

Heybeliada Ruhban Okulu’ndaki ziyaret sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı (İmparatorluğun en uzun yüzyılı) ile Prof. Dr. Enis Tulça (Atatürk, Venizelos ve bir diplomat Enis Bey), Yunanca’ya tercüme edilmiş kitaplarını Çipras’a hediye etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması