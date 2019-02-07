Atina memnun Yunan basını olumsuz
Yunan diplomatik kaynaklar, Başbakan Aleksis Çipras’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin sonuçlarından memnun olduğunu bildirdi.
İlişkilerde gerginliğin azalması için iki liderin siyasi iradelerini ortaya koyduklarını belirten diplomatik kaynaklar, görüşmenin sonuçlarını, “İlişkiler son dönemde bozulmuştu. Bu dönem sona eriyor. İlişkilerde olumlu bir dönemin başlaması için ilk adımlar atıldı” şeklinde değerlendirdi. Aynı kaynaklara göre Erdoğan ve Çipras, yakında Selanik’te de bir araya gelecek.
Diplomatik kaynakların aksine Yunan gazetelerinin önemli bir bölümü görüşmeyi ‘olumsuz’ şekilde değerlendirdi. Kathimerini gazetesi, “Diyalog değil monolog. Erdoğan Türk, Çipras Yunan tezlerini tekrarladı” yorumunu yaptı. Etnos gazetesi, “Çipras’tan Türklerin pazarlık teşebbüsüne hayır” derken, Ta Nea gazetesi “Her şey için pazarlık” diye yazdı.
Çipras’ın Ayasofya ziyaretinde sürpriz bir şekilde beliren kara kedi, Yunan medyasında da espri konusu oldu ve “Aman Başbakan’ın başına kötü bir şey gelmesin” yorumları yapıldı.
Heybeliada Ruhban Okulu’ndaki ziyaret sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı (İmparatorluğun en uzun yüzyılı) ile Prof. Dr. Enis Tulça (Atatürk, Venizelos ve bir diplomat Enis Bey), Yunanca’ya tercüme edilmiş kitaplarını Çipras’a hediye etti.
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