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    Atina, Kardak kazasını incelemeye aldı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    17.02.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN, geçen pazartesi gecesi saat 23.40’ta Ege Denizi’nde Kardak bölgesinde, Türk (Umut) ve Yunan (Gavdos) Sahil Güvenlik gemilerinin çarpışmaları nedeniyle Türkiye’den tazminat isteme olasılığını inceliyor.

     Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alpha televizyonuna demecinde “Türklerin tazminat ödemesi gerekiyor mu? Bunu Dışişleri’nin hukuk dairesi araştırıyor. Eğer tazminat hakkımız bulunduğu sonucuna varırsa, çok mutlu olurum” dedi. Yunan Liman Teşkilatı, geçen salı günü yaptığı açıklamada, Kardak bölgesinde, Yunan karasuları içinde, Türk Sahil Güvenlik gemisi “Umut”un ön tarafı (pruva) ile Yunan Sahil Güvenlik gemisi “Gavdos”un arka (pupa) tarafına çarptığını iddia etmişti. Kardak kayalıklarının Yunan olduğu iddiasını tekrarlayan Kocyas, Türkiye’nin doğu Akdeniz’de ‘kovboymuş gibi’ davrandığını öne sürdü.

    Etiketler: gazetehabeeleri , atina , kaza
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