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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA- Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Atina ile ‘İt dalaşı’ toplantısı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Atina ile ‘İt dalaşı’ toplantısı

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları yetkilileri, Ege Denizi’nde güven artırıcı önlemler ve davranış kurallarını görüşmek amacıyla dün Atina’da bir araya geldi.

İki ülke dışişleri bakanlıklarından diplomatların da yer aldığı teknik heyetin görüşmeleri cuma günü tamamlanacak. Her iki ülkenin de en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sezonunun başlamasına çok kısa süre kala yapılan bu toplantıda Ege’nin sakin bir sezon geçirmesi ve yabancı turisti endişeye sevk edecek gelişmelere sahne olmaması için iki ülke yetkililerinin ayrıntılı dosyalar üzerinde konuşup bir takım kuralları belirlemesi bekleniyor.

İHLALLER KONUŞULACAK

Bu çerçevede, karşılıklı hava sahası ihlalleri iddiaları, iki ülke Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kimi zaman bölgede tansiyonu yükselten “it dalaşları” ile çoğunlukla Yunanistan Sahil Güvenlik gemilerinin Türkiye karasularını ihlal etmesi nedeniyle özellikle Kardak ve civarında yaşanan gerginliklerin görüşülebileceği belirtildi. Ege’de güven arttırıcı askeri önlemler konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ın geçen şubat ayında Ankara’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul etmesinden sonra kararlaştırılmıştı.

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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