Atina ile ‘İt dalaşı’ toplantısı
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları yetkilileri, Ege Denizi’nde güven artırıcı önlemler ve davranış kurallarını görüşmek amacıyla dün Atina’da bir araya geldi.
İki ülke dışişleri bakanlıklarından diplomatların da yer aldığı teknik heyetin görüşmeleri cuma günü tamamlanacak. Her iki ülkenin de en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sezonunun başlamasına çok kısa süre kala yapılan bu toplantıda Ege’nin sakin bir sezon geçirmesi ve yabancı turisti endişeye sevk edecek gelişmelere sahne olmaması için iki ülke yetkililerinin ayrıntılı dosyalar üzerinde konuşup bir takım kuralları belirlemesi bekleniyor.
İHLALLER KONUŞULACAK
Bu çerçevede, karşılıklı hava sahası ihlalleri iddiaları, iki ülke Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kimi zaman bölgede tansiyonu yükselten “it dalaşları” ile çoğunlukla Yunanistan Sahil Güvenlik gemilerinin Türkiye karasularını ihlal etmesi nedeniyle özellikle Kardak ve civarında yaşanan gerginliklerin görüşülebileceği belirtildi. Ege’de güven arttırıcı askeri önlemler konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ın geçen şubat ayında Ankara’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul etmesinden sonra kararlaştırılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle