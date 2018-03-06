Atina Ankara'nın istediği teröristi vermeyi reddetti!

AYNI mahkeme, geçen 2 Şubat’ta da DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırmıştı. Doğan, Özpolat ve daha 7 DHKP-C üyesi terörist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta once Yunan Polisi tarafından yapılan baskınlarda yakalanmışlardı.

DHKP-C’nin Atina’daki 3 ayrı hücre evinde, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirilmişti

DHKP-C’li 9 terörist, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da ayrıca yargılanacaklar.

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