Atilla’ya tahliye yolu göründü
ABD’de İran’a yönelik yaptırımları delmekten suçlu bulunarak 32 ay hapse mahkûm edilen Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 25 Temmuz 2019’a kadar tahliyesinin önünde bir engel kalmadı.
New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman, Atilla’ya verilen hapis cezasını daha önce az bulup temyize yaptığı itiraz başvurusunu geri çekti.
Atilla’nın avukatları Victor Rocco ve John Elwood da ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak verilen cezaya itiraz etmişlerdi.
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