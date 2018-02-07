Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Atilla davasında son dakika gelişmesi

    Atilla davasında son dakika gelişmesi

    Razi CANİKLİGİL/ NEW YORK
    07.02.2018 - 19:49 | Son Güncelleme:

    ABD’de hakkındaki altı suçlamanın beşinden mahkûm edilen Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında son dakika gelişmesi… Atilla’nın savunma ekibi tarafından usulsüz delilller gerekçe gösterilerek yapılan beraat başvurusu reddedildi.

    Savunma ekibi, Savcılığın Atilla'nın yaptırım delme programıyla ABD bağlantısını bildiğini ya da çok sayıda komployla bağlantılı olduğunu kanıtlamayı başaramadığı gerekçesiyle, yargıçtan jüri kararını düşürmesini talep etmişti.

    Hakim Berman, 25 sayfalık karar metninde, özellikle Reza Zarrab'ın tanık sandalyesindeki ifadelerine geniş yer verirken, duruşmanın diğer önemli tanığı 17 Aralık soruşturmasının amirlerinden Hüseyin Korkmaz'ın ifadelerine hiç değinmedi.

    Berman, Hazine Bakanlığı'nda Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı David Cohen, OFAC Direktörü Adam Szubin, OFAC Danışmanı Joshua Kirschenbaum, OFAC Yaptırımlar Koordinatörü Lisa Palluconi ve Deutsche Bank'tan Douglas Sloan'un ifadelerinden alıntılara yer verdi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: gazetehaberleri , Hakan Atilla , dava
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri